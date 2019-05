Undersøkelse: En av tre skal på utenlandsferie i sommer

utenriks

Til sammenligning opplyser 24 prosent at å «dra på ferie innenlands» best beskriver planene de har for sommeren, ifølge undersøkelsen som YouGov har gjennomført.

15 prosent opplyser at de ikke har noen planer ennå, mens 13 prosent skal bli hjemme. 9 prosent opplyser at de skal jobbe i sommer.

Fire av ti som planlegger å ha sommerferie i Norge, vil bruke ferien på å besøke familie og venner, mens en av ti vil bruke ferien på å gå tur i fjellet.

Undersøkelsen er basert på 762 intervjuer av et landsrepresentativt utvalg på over 18 år fra YouGovs eget panel. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 24.–29. april 2019.

