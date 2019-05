Opptellingen etter valget i gang i India

utenriks

Valget i India er verdens største demokratiske valg. Over 900 millioner velgere har kunnet stemme i valget som var fordelt på sju valgdager fra 11. april til 19. mai. Valgoppslutningen har vært på 67 prosent.

De fleste valgdagsmålinger tyder på at en allianse ledet av det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata (BJP) til sittende statsminister Narendra Modis vil ta makten tilbake.

Stemmene blir talt opp ved valgsentre spredt over alle Indias 29 delstater og sju føderale områder. Fire millioner maskiner for elektronisk stemmeavlegging er sendt kryss og tvers landet rundt – i mange tilfeller med fly og kjøretøyer, men også noen ganger med elefanter og kameler – for å samle inn stemmene.

Stemmemaskinene har vært plassert i sikrede hvelv med vakter og kameraovervåking som følger med på hver minste bevegelse, inntil opptellingen startet. I ett valgdistrikt er stemmene avvist fordi det ble avdekket at noen brukte «pengemakt» for å påvirke velgere, opplyser valgkommisjonens talsmann Sheyphali Sharan.

Flere enn 8.000 kandidater har deltatt i kampen om 542 seter i parlamentet.

(©NTB)