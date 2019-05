Kina får skylden for mystisk utslipp av ozon-skadelig gass

utenriks

Australske og internasjonale forskere står bak studien. Den konkluderer med at opptil 60 prosent av den globale økningen i KFK-11-utslippene siden 2013 stammer fra provinsene Shandong og Hebei i Kina.

KFK-11 ble tidligere brukt i produksjon av kjøleskap, som drivgass i spraybokser og som isolasjonsmateriale. Men stoffet ble faset ut etter at det viste seg at det bidro til skader på ozonlaget og økt UV-stråling.

Etter at utfasingen ble nedfelt i Montrealavtalen i 1987, har konsentrasjonen av KFK-11-gass i atmosfæren falt kraftig.

Men så begynte plutselig utslippene å øke igjen. I perioden mellom 2014 og 2017 var de årlige utslippene 7 millioner kilo høyere enn i 2008-2012, ifølge den nye studien som ble publisert i forskningstidsskriftet Nature onsdag.

Økningen ble først kjent gjennom en studie publisert i samme tidsskrift i fjor, uten at opphavet til de økte KFK-11-utslippene da var kjent.

I en rapport fra den britiske organisasjonen Environmental Investigation Agency i fjor ble det hevdet at minst 18 selskaper i ti kinesiske provinser drev fabrikker som bruker KFK-11 i produksjonen av isolasjonsskum til bygninger.

Forskerne bak den nye studien har brukt atmosfæriske observasjoner fra byene Gosan i Sør-Korea og Hateruma i Japan, som begge ligger øst for Kina. Dette er blitt sammenstilt med globale overvåkingsdata og modeller for forflytning av gasser for å finne kilden til økningen.

– Denne forskningen identifiserer hovedkilden for nye KFK-11-utslipp i det østlige Kina, sannsynligvis på grunn av ny produksjon av isolasjonsskum, noe som ikke er tillatt under Montreal-protokollen, sier Paul Fraser, en av forskerne som har deltatt i arbeidet.

