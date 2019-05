Dommer vil ikke hindre at Kongressen får utlevert opplysninger om Trumps bankkontoer

utenriks

Kongressen har gått til stevninger for å få utlevert presidentens kontoinformasjon fra Deutsche Bank og Capital One.

Dette har ført til at Trump og hans selskap har gått til søksmål for å stanse utleveringen. I søksmålet argumenteres det for at en utlevering av kontoopplysningene vil være ulovlig og grunnlovsstridig.

Men onsdag avviste distriktsdommer Edgardo Ramos søksmålet. Han konkluderte også med at Kongressens stevninger har et «legitimt juridisk formål».

Advokatene som representerer flere komiteer i Kongressen mener de trenger tilgang til dokumentene for å undersøke «mulig utenlandsk innflytelse i USAs politiske prosess».

Deutsche Bank har i løpet av årene gitt Trumps eiendomsselskap millioner av dollar i lån.

