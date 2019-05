Trump avbrøt møte med demokrater

utenriks

Møtet med Demokratenes ledere i Kongressen onsdag handlet om tverrpolitisk samarbeid om en stor infrastrukturpakke, et sjeldent felt der det var håp om enighet mellom republikanere og demokrater.

Etter å ha avbrutt møtet, holdt presidenten en uannonsert pressekonferanse i rosehagen ved Det hvite hus der han krevde at Kongressen dropper sine granskninger. Trump langet ut mot lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, som tidligere onsdag hadde uttalt at hun trodde presidenten forsøker å skjule noe i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Ordkrig

– Jeg gikk inn i rommet og fortalte Chuck Schumer og Nancy Pelosi at jeg vil jobbe med infrastruktur. Men du vet, vi kan ikke gjøre det under disse omstendighetene, sa Trump, som kalte Kongressens granskninger hyklerske.

Schumer og Pelosi holdt sin egen pressekonferanse i etterkant av hendelsen.

– Han kom inn i rommet. Den uttalelsen han kom med – jeg vil ikke engang karakterisere den, sa Pelosi, og føyde til:

– Jeg ber for USAs president.

Tilspisset strid

Spesialetterforsker Robert Muellers Russland-rapport står i sentrum for en tilspisset strid mellom demokratene i Kongressen og Det hvite hus. Så langt har det amerikanske justisdepartementet ikke latt de folkevalgte få se rapporten i helhet, men bare gitt ut en redigert utgave.

Mueller-rapporten konkluderer med at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016, men spesialetterforskeren fant ikke bevis for at Trump medvirket.

Etterforskerne har også undersøkt om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen. Mueller unnlot imidlertid å konkluderte i dette spørsmålet. Spesialetterforskeren understreker imidlertid at dette ikke innebærer noen frifinnelse av Trump på dette punktet, og demokratene i Kongressen har presset på for å få alle detaljer på bordet.

