SOHR: Sivile drept i flyangrep mot marked i Syria

utenriks

Ytterligere 18 mennesker ble såret i angrepet, som skjedde rundt midnatt natt til onsdag i Maaret al-Numan, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Markedet var fullt av folk etter at fasten var brutt under ramadan.

Kampene raser mellom Bashar al-Assads styrker og opprørere i provinsen nordvest i Syria. I naboprovinsen Hama kjemper regjeringsstyrkene for å presse tilbake en motoffensiv fra opprørere i og rundt småbyen Kafr Nabuda. Over 50 soldater og opprørere er drept, opplyser SOHR onsdag.

Den islamistiske opprørsalliansen Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som ledes av Syrias tidligere al-Qaida-fløy, kontrollerer fortsatt en stor del av Idlib-provinsen, samt mindre områder i naboprovinsene.

Regionen har siden i fjor høst formelt vært beskyttet av en avtale fremforhandlet av Tyrkia og Russland. Men i vår har regimet og dets russiske allierte trappet opp bombardementet og erobret flere mindre byer fra opprørerne.

Over 180 sivile er ifølge SOHR drept siden kampene blusset opp for tre uker siden. Siden da er 20 helsestasjoner rammet, ifølge FN, som advarer om at en større militæroffensiv kan utløse en humanitær katastrofe.

– På tross av våre gjentatte advarsler, er vår verste frykt i ferd med å bli til virkelighet, sier talsmann David Swanson ved FNs nødhjelpskontor.

– En full militæroffensiv truer med å utløse en humanitær katastrofe for over tre millioner sivile som er fanget i kryssilden, tilføyer han.

(©NTB)