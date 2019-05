utenriks

NATO-sjefen kunngjorde datoen i forbindelse med et besøk i London onsdag.

Toppmøtet arrangeres for å markere at det i år er 70 år siden Atlanterhavspakten ble undertegnet.

– London var hjem for vårt første hovedkvarter, så det er passende at stats- og regjeringssjefene samles her for å planlegge alliansens framtid, sier Stoltenberg.

