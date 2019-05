Lederen i Underhuset går av

utenriks

Leadsom forteller selv at hun går av i en Twitter-melding. I et brev til May skriver hun at hun ikke lenger har tro på at regjeringens tilnærming til brexit er den riktige.

– Jeg har alltid holdt fast ved at en ny folkeavstemning vil være farlig splittende, og støtter ikke at regjeringen villig går inn for å legge til rette for en slik innrømmelse, skriver Leadsom, som også peker på hensynet til Storbritannias suverenitet og problemene som har oppstått med prosessene i regjeringen.

Hun føyer til at hun har tatt beslutningen med tungt hjerte.

Leadsom var miljøminister før hun ble Underhusets leder.

Presset mot statsminister Theresa May har økt kraftig det siste døgnet, etter at hun la fram sin nye plan for å få gjennom brexit i Parlamentet tirsdag. Så langt ser det imidlertid ut til at May vil forsøke å ri stormen av, dagen før det holdes valg på nytt EU-parlament.

