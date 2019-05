Xi antyder langvarig handelskrig

utenriks

Det skriver den Hongkong-baserte avisen South China Morning Post, med henvisning til en tale Xi holdt i Jiangxi-provinsen. Det var her kommunistenes Røde armé startet sitt berømte tilbaketog, den lange marsjen, i 1934.

Kommunistenes hær måtte trekke seg tilbake for å unnslippe sin militært overlegne motstander Kuomintang. Det endte med en 370 dager lang marsj gjennom vanskelig terreng der svært mange av soldatene mistet livet. Hendelsen la imidlertid grunnlaget for Mao Zedongs styre, og ses som en svært viktig hendelse i Kinas historie.

South China Morning Post kaller uttalelsen for et dramatisk tegn på at Beijing har gitt opp å få til en handelsavtale med USA med det første.

– Vi er her, ved startpunktet for den lange marsjen, for å minnes den gangen Den røde hær startet sin reise, sa Xi til en jublende folkemengde mandag. Opptaket ble vist på den statlige TV-kanalen CCTV tirsdag.

– Vi legger nå ut på en ny lang marsj, og vi må begynne på nytt, sa den kinesiske presidenten.

Xi nevnte ikke handelskrigen eksplisitt, men uttalelsen ses som et tydelig signal på at den kinesiske befolkningen nå gis beskjed om å forberede seg på vanskelige tider på grunn av den utenrikspolitiske situasjonen.

