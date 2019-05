Nesten alle Jamie Oliver-restaurantene i Storbritannia stengt

utenriks

Som følge av stengingen mister rundt 1.000 ansatte jobben.

Den britiske kjendis-kokken sier han er helt knust.

– Jeg er svært lei meg for dette resultatet, og jeg vil gjerne takke alle ansatte og våre leverandører som med liv og sjel har drevet denne forretningen i over ti år, sier kjendiskokken i en uttalelse.

– Jeg anerkjenner hvor vanskelig dette må være for alle som er berørt, fortsetter han.

Det er revisjonsselskapet KPGM som nå har overtatt styringen av den britiske restaurantkjeden og som har besluttet at nesten alle restaurantene må stenge.

– Dessverre vil disse stengningene føre til rundt 1.000 oppsigelser, skriver KPGM i en uttalelse tirsdag.

Konkursbeskyttelse

Å bli satt under administrasjon er i praksis en form for konkursbeskyttelse. Det kalles inn eksperthjelp utenfra i et forsøk på å begrense tap av arbeidsplasser. Olivers kjede av italienske restauranter var nær ved å gå konkurs også i fjor. Da stengte tolv av Jamie Olivers daværende 37 restauranter.

De tre restaurantene som inntil videre skal holdes åpne, er to av Oliver's italienske restauranter samt Oliver's Diner på Gatwick lufthavn.

Selskapets internasjonale avdeling er imidlertid uberørt av situasjonen og fortsetter som normalt. De drives som franchise-virksomheter.

– Aldri tøffere

Ifølge Will Wright i KPGM har han aldri tidligere opplevd en så tøff situasjonen for restaurantbransjen i Storbritannia.

– Direktørene i Jamie Oliver Restaurant Group har jobbet uten stans for å stabilisere virksomheten mens utgiftene har økt og forbrukernes tillit har minsket, sier Wright.

Han opplyser at avgjørelsen om å sette selskapet under administrasjon ble tatt etter at man mislyktes med en salgsprosess som skulle ha brakt nye investorer og kapital inn i virksomheten.

I Norge er det to Jamie's Italian-restauranter, på Aker Brygge og Gardermoen. Bente Brevik i selskapet SSP Norway, som driver restauranten på Gardermoen, sier til Nettavisen at det er «business av usual» hos dem.

