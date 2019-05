Irak vil forsøke å dempe spenningene mellom USA og Iran

utenriks

Irak har nære bånd til både USA og Iran og er fanget midt i konflikten. Nå vil landet bidra til at den spente situasjonen mellom de to landene ikke ender i krig.

– Amerikanske og iranske tjenestemenn har forsikret oss om at de ikke ønsker å gå til krig, sa Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi på en pressekonferanse i Bagdad tirsdag.

Onsdag drar han til Kuwait for å drøfte situasjonen.

Søndag ble det skutt ut en rakett som landet like ved den amerikanske ambassaden i Iraks hovedstad Bagdad, men Abdul-Mahdi avviser at det finnes irakiske grupper som har noen interesse i å presse fram en krig. Raketten skal ha blitt skutt fra et åpent jorde sør for Bagdad.

Pompeo ringte Søreide

Flere vestlige ledere diskuterte tirsdag situasjonen i Iran og regionen rundt på telefonen. Blant dem var Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som fikk en telefon fra USAs utenriksminister Mike Pompeo i forbindelse med granskingen av sabotasjen mot fire tankskip i Persiabukta for en drøy uke siden. Ett av skipene var norske Andrea Victory, og Norge deltar i granskningen.

USA så først ut til å anklage Iran for sabotasjen, men nå er uttalelsene mindre bastante.

– Vi har ikke kommet fram til en definitiv konklusjon som vi kan snakke om offentlig, sa Pompeo i et radiointervju tirsdag. Det var her han opplyste at han hadde snakket med Ine Eriksen Søreide om sin bekymring for trusler mot internasjonal skipsfart.

Samme dag drøftet Tysklands statsminister Angela Merkel situasjonen i Iran med Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin i en felles telefonsamtale.

Ifølge Merkels kontor understreket de tre lederne at det er viktig å overtale Iran om at landet må beholde atomavtalen, selv om USA har trukket seg og innført harde sanksjoner mot landet.

Militære forsterkninger

De siste ukene har USA både sendt et hangarskip og bombefly til Persiabukta. Samtidig har president Donald Trump kommet med særdeles krasse trusler mot Iran.

For to uker siden satte Pompeo plutselig kursen mot Irak i stedet for å gjennomføre et planlagt besøk til Tyskland. Grunnen skal ha vært at han ville advare irakiske ledere mot det han mente var en økt risiko for at amerikanere kunne bli angrepet av iranske styrker og sjiamuslimske militsgrupper i Irak.

Unødvendig amerikanske ambassadepersonell og familiene til diplomater har senere blitt bedt om å forlate landet.

Irans utenriksminister Mohammed Javad Zarid mener USA spiller et «svært, svært farlig spill» ved å trappe opp det militære nærværet i regionen.

Mandag ba han Trump om å vise Iran litt respekt i stedet for å true landet.

