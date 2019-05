Palestinerne med kald skulder til USAs fredsplan

utenriks

President Donald Trumps svigersønn Jared Kushner kommer til å legge fram det som omtales som første fase av USAs fredsplan mellom Israel og palestinerne under en konferanse i Bahrain.

Ifølge Det hvite hus er det snakk om omfattende planer for investeringer og infrastruktur i de palestinske områdene, mens spørsmål om Israels okkupasjon av palestinske områder, Jerusalems status og palestinske flyktningers krav om å få vende hjem ikke vil bli berørt.

Palestinerne har gjort det klart at de ikke vil delta på Bahrain-konferansen og at de heller ikke akter å forholde seg til noen fredsplan fra Trump-administrasjonen.

Medløpere

– Det blir ingen palestinsk deltakelse, sier palestinernes sosialminister Ahmed Majdalani til Reuters.

– Palestinere som deltar der, vil bli sett på som medløpere for amerikanerne og Israel, sier han.

Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO), som formelt undertegnet Oslo-avtalene på vegne av palestinerne, har ikke fått noen invitasjon til å delta, og kommer heller ikke til å være representert.

– Vi er ikke konsultert og har heller ikke gitt noen mandat til å forhandle på våre vegne, sier PLOs generalsekretær Saeb Erekat til AFP.

Utpressing

Palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh utelukker også palestinsk deltakelse.

– Enhver løsning på konflikten i Palestina må være basert på at okkupasjonen tar slutt, sa han ifølge DPA under et regjeringsmøte i Ramallah mandag.

– Vi kommer ikke til å gi etter for utpressing og vil ikke selge unna våre nasjonale rettigheter for penger, la Shtayyeh til.

Klar holdning

Trump-administrasjonen håper løfter om rause investeringer i de palestinske områdene skal få palestinerne på andre tanker, men vinner heller ikke gehør hos palestinske aktører som kunne ha tjent godt på dette.

– Jeg kommer ikke til å delta på denne konferansen, og ingen representanter for våre selskap vil delta, sier den palestinske industrimagnaten Bashar Masri, som har fått invitasjon til å delta.

– Vår holdning er klar: Vi kommer ikke til å delta på noe det ikke råder palestinsk enighet om, sier han til nyhetsbyrået AP.

Brøt all kontakt

Palestinerne brøt all kontakt med Washington da Trump i desember 2017 anerkjente Jerusalem som Israels «udelelige» hovedstad.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Trump har siden også anerkjent Israels anneksjon av de syriske Golan-høydene, til protester fra hele verden.

Det er ikke klart om Kushners fredsplan vil innebære amerikansk støtte til en egen palestinsk stat. Tidligere har Trump-administrasjonen antydet at det ikke er tilfelle.

(©NTB)