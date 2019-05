Mexico legger fram utviklingsplan for Mellom-Amerika

utenriks

López Obrador la mandag fram en plan utarbeidet av FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia som han håper kan få støtte fra USA.

Kommisjonen har arbeidet med planen mens strømmen av flyktninger fra Guatemala, Honduras og El Salvador gjennom Mexico har eksplodert.

Planen omfatter blant annet bedre håndtering av flyktningstrømmen, bedringer i energinettverkene, bedre forhold for handel mellom landene, støtte til småbedrifter, tryggere skoler for en halv million mellomamerikanske barn og kamp mot korrupsjon.

Planen tar sikte på at landene i Mellom-Amerika setter 25 prosent av sitt BNP inn i utvikling. Den skal legges fram for Kongressen i USA, president Donald Trump, EU og andre land og internasjonale organisasjoner for å få dem involvert.

López Obrador understreket at Mexico ikke lenger ønsker å samarbeide med USA om krassere virkemidler. Blant annet avviste han Mérida-initiativet, som ble lansert i 2008 for å styrke militært samarbeid mot narkovold på begge sider av grensa.

(©NTB)