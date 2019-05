FPÖ truer med å forlate regjeringen i Østerrike

utenriks

Kickl var generalsekretær i Frihetspartiet (FPÖ) i 2017, da visestatsminister Heinz-Christian Strache tilbød en angivelig russisk milliardær lukrative offentlige kontrakter i bytte mot politisk støtte.

Strache har gått av som følge av korrupsjonsskandalen, og ifølge østerrikske medier vil statsminister Sebastian Kurz også sparke innenriksminister Herbert Kickl.

– Det er helt åpenbart at Herbert Kickl ikke kan granske seg selv, sier Kurz til avisen Kurier.

FPÖs øvrige statsråder i regjeringen stiller seg imidlertid bak Kickl og sier at de vil trekke seg dersom han sparkes. Foruten innenriksminister har partiet i dag også utenriks-, forsvars-, transport- og sosialministerposten.

– Vi forlater regjeringskontorene dersom innenriksminister Herbert Kickl blir tvunget ut, sier FPÖs nyutnevnte leder, transportminister Norbert Hofer.

– Jeg er lei meg for at et så storartet regjeringsprosjekt så raskt er over. Jeg mener at denne regjeringen var svært populær, sier han.

Kurz og hans konservative parti ÖVP ba i helgen om nyvalg, noe president Alexander Van der Bellen straks gikk med på. Valget skal etter planen holdes i september.

Kurz hevder FPÖ har motarbeidet hans planer om reformer og sier at avsløringen rundt Strache var dråpen som fikk begeret til å flyte over.

– Nok er nok, sa Kurz søndag.

