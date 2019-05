Nyvalg i Østerrike i september

utenriks

Valget skal holdes i begynnelsen av september, uttalte Van der Bellen søndag.

Beslutningen var svar på statsminister Sebastian Kurz' oppfordring lørdag kveld om at landet må presidenten må skrive ut nyvalg så fort som mulig.

Kurz begrunnet ønsket om nyvalg med korrupsjonsavsløringene som førte til at visestatsminister Heinz-Christian Strache fra Frihetspartiet (FPÖ) gikk av tidligere samme dag.

– Nok er nok, sa Kurz med henvisning til videoklippet, som er fra før valget i 2017 og som viser Strache tilby en angivelig russisk milliardær offentlige kontrakter i bytte mot politisk støtte.

Ifølge Kurz skader Frihetspartiet hans planer for reformer i landet, og han sier han ikke har inntrykk av at partiet vil endre seg.

Strache trakk seg lørdag som visestatsminister og som partileder for ytre høyre-partiet Frihetspartiet, som har sittet i koalisjonsregjering med Kurz sitt konservative parti ÖVP. De to partiene har hatt regjeringsmakten i Østerrike siden desember 2017.

Tilbød kontrakter

Det var de tyske avisene Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung som publiserte videoen der Strache angivelig tilbyr infrastruktur-kontrakter til en kvinne som utgir seg for å være en rik, mulig bidragsyter fra Russland, i bytte mot politisk støtte.

Også en av Straches partifeller, parlamentarisk leder Johann Gudenus er på opptaket, der de to blant annet forklarer kvinnen hvordan hun kan investere i Østerrike.

Kvinnen, som utgir seg for å være niesen til en russisk oligark, uttrykker at hun gjerne vil skaffe seg kontroll over Østerrikes største avis Krone Zeitung.

Strache svarer at hun da kunne skifte ut staben og gjøre avisa mer vennlig stemt overfor Frihetspartiet, og foreslår deretter at hun da ville få tilgang til offentlige kontrakter.

Før valget

Møtet mellom Strache og kvinnen fant sted i en luksusvilla på den spanske øya Ibiza i juli 2017, tre måneder før valget i Østerrike som førte til at Straches parti kom til makten og han ble visestatsminister.

Det er uklart hvem som la den angivelige fellen, og hvem som laget videoopptaket fra det seks timer lange møtet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Strache insisterer på at han ikke har gjort noe ulovlig, og at det var lagt en ulovlig felle. Men han innrømmer at han hadde gjort noe dumt og kaller møtet «et ekstremt forsmedelig fyllerør».

