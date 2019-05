Strache går av som visestatsminister i Østerrike

utenriks

Strache kunngjorde sin avgang på en pressekonferanse i Wien lørdag etter at statsminister Sebastian Kurz utelukket videre samarbeid med ham som følge av skandalen.

Han sa han hadde tilbudt seg å gå av for å hindre at koalisjonsregjeringen som består av Kurz' konservative parti ÖVP og Frihetspartiet (FPÖ), som ledes av Strache, bryter sammen.

Kurz innkalte Strache til møte klokken 11 etter at regjeringen i Wien fredag holdt krisemøte, og kort etter holdt Strache sin pressekonferanse.

Tilbød kontrakter

Det var Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung som publiserte videoen der Strache angivelig tilbyr infrastruktur-kontrakter til en kvinne som utgir seg for å være en rik, mulig donor fra Russland, i bytte mot politisk støtte.

Også en av Straches partifeller, parlamentarisk leder Johann Gudenus er på opptaket, der de to blant annet forklarer kvinnen hvordan hun kan investere i Østerrike.

Kvinnen, som utgir seg for å være niesen til en russisk oligark, uttrykker at hun gjerne vil skaffe seg kontroll over Østerrikes største avis Krone Zeitung.

Strache svarer at hun da kunne skifte ut staben og gjøre avisa mer vennlig stemt overfor Frihetspartiet, og foreslår deretter at hun da ville få tilgang til offentlige kontrakter.

Møtet mellom Strache og kvinnen fant sted i en luksusvilla på den spanske øya Ibiza i juli 2017, tre måneder før valget i Østerrike som førte til at Straches parti kom til makten og han ble visestatsminister.

Det er uklart hvem som la den angivelige fellen, og hvem som laget videoopptaket fra det seks timer lange møtet, skriver Süddeutsche Zeitung.

– Fyllerør

På pressekonferansen insisterte Strache på at han ikke har gjort noe ulovlig, og at det var lagt en ulovlig felle. Men han innrømmet at han hadde gjort noe dumt, og kalte møtet «et ekstremt forsmedelig fyllerør».

Skandalen førte til spekulasjon om regjeringskoalisjonen mellom ÖVP og Frihetspartiet hadde noen framtid.

– Dette er stort. Dette må være slutten for Heinz-Christian Strache, sa den politiske analytikeren Thomas Hofer, som på forhånd ikke ville spekulere på om regjeringen ville kollapse eller om Strache ville trekke seg.

Østerriksk presse har skandalen på sine førstesider lørdag, og reaksjonen er særlig rasende i Krone Zeitung som har overskriften «FPÖ er ferdig» over hele forsiden.

Bånd til Russland

Kurz har de siste ukene mange ganger måttet forsvare beslutningen om å inngå i en koalisjon med det høyreradikale Frihetspartiet etter en rekke avsløringer av ekstremisme i partiet.

Forbindelsen til Russland er spesielt pinlig siden Frihetspartiet har en samarbeidsavtale med president Vladimir Putins parti Forente Russland. Det har ført til anklager om at partiet har altfor tett forbindelse til Russland.

Strache tok over etter Frihetspartiets grunnlegger Jörg Haider som mistet livet i en bilulykke i 2005 mens han fyllekjørte i retning sin hjemby. Strache var selv borti nynazisme i sin ungdom, men har som partileder forsøkt å rydde opp i partiets mørke fortid.

