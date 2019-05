Salvini trommet sammen høyrepopulistisk front i Milano

utenriks

Tolv høyrepopulistiske partiledere møttes i den italienske byen lørdag etter invitasjon fra Italias visestatsminister Matteo Salvini, deriblant franske Marine Le Pen og nederlandske Geert Wilders.

Salvini forsøker å samle Europas høyrepopulistiske partier i én blokk foran valget på nytt EU-parlament, som holdes i slutten av mai.

Flere tusen italienere samlet seg utenfor katedralen i Milano for å høre Salvini holde appell og for vise sin støtte til de høyrepopulistiske partilederne. Tilhengerne hold opp plakater og bannere med slagord som «Italia først» og «Stopp invasjonen».

Samtidig holdt antirasister og antifascister motdemonstrasjoner i protest mot de europeiske nasjonalistpartienes valgkamparrangement.

– Liv og død

Til tross for at de deler sin islamofobi og motstand mot innvandring, multikultur, EU generelt og venstreorientert politikk, strever de nasjonalistiske partiene med å slå seg sammen i en blokk.

De høyreradikale nasjonalistene er delt i tre blokker i et innviklet nettverk av allianser i EU-parlamentet. De tre er ENF, Europeiske konservative (ECR) og Frihet og direkte demokrati i Europa (EFDD).

Le Pens Nasjonal samling-parti (RN) og Salvinis Ligaen tilhører alliansen ENF i dag. I ENF inngår også Østerrikes Frihetsparti FPÖ, Belgias Vlaams Belang og Nederlands PVV, partiet til Geert Wilders.

– Hjelp å oss å bli det største europeiske partiet, å ta tilbake nøklene til hjemmet vårt, sa Salvini i forrige uke, da han drev en hektisk kampanje rundt i eget land.

– De europeiske valgene er et valg mellom liv og død, mellom fortid og framtid, et fritt Europa eller en islamsk fryktbasert stat, fortsatte han.

Kryssende interesser

To som ikke kommer til å være i Milano lørdag, er Ungarns statsminister Viktor Orbán og hans parti Fidesz og Polens høyreorienterte regjeringsparti Lov og rettferdighetspartiet (PiS).

Orbán har sagt han beundrer Salvini og ønsker et samarbeid, men han vil ikke inn i en allianse med Le Pen.

Mens Salvini og Le Pen har nære bånd til Russland og president Vladimir Putin, er østeuropeiske nasjonalistpartier mye mer skeptiske til å være for tett på tidligere storebror i øst.

Uenige om migranter

Kritikere av møtet i Milano har også påpekt at et samarbeid mellom Ligaen i Italia og Alternativ for Tyskland (AfD) vil være helt umulig.

– Salvini ønsker for eksempel et system for fordeling av flyktninger i Europa, mens [Jürg] Meuthen ikke vil ha en eneste flyktning. Dessuten ønsker ikke Meuthen å gi en cent til Sør-Europa, uttaler Sven Giegold, som representerer De grønne i EU-parlamentet, til det italienske nyhetsbyrået AGI.

Ifølge meningsmålingene ligger Ligaen an til å gå fra seks til 26 medlemmer av EU-parlamentet, Le Pens RN fra 15 til 20 og Tysklands AfD fra ett til 11.

