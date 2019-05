Nyvalg i Østerrike etter korrupsjonsskandale

utenriks

Kurz kunngjorde lørdag kveld at han vil skrive ut nyvalg så fort som mulig.

– Nok er nok, sa Kurz med henvisning til videoklippet, som er fra før valget i 2017 og som viser Strache tilby en angivelig russisk milliardær offentlige kontrakter i bytte mot politisk støtte.

Strache trakk seg tidligere på lørdag som visestatsminister og som partileder for ytre høyre-partiet Frihetspartiet, som har sittet i koalisjonsregjering med Kurz sitt konservative parti ÖVP.

Ifølge Kurz skader Frihetspartiet hans planer for reformer i landet, og han sier også at han ikke har inntrykk av at partiet vil endre seg.

ÖVP og Frihetspartiet har hatt regjeringsmakten i Østerrike siden desember 2017.

Dato for nyvalget er ikke bestemt ennå.

