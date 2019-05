Maduro hilser norsk fredsinitiativ velkommen

utenriks

Juan Guaidó, som utropte seg selv til president 23. januar, bekreftet torsdag at representanter for opposisjonen hadde deltatt i samtaler i Norge, men han understreket at det ikke var snakk om forhandlinger.

– Dette var den andre invitasjonen til Norge. Resten er spekulasjoner, sa han til avisa El Nacional.

Guaidó beskrev videre det norske initiativet som «ett av mange» og opplyste samtidig at hans egen Washington-utsending Carlos Vecchio mandag skal ha samtaler med USAs militære sørkommando.

Takknemlighet

Venezuelas president Nicolás Maduro sier derimot at han er glad for Norges forsøk på å få i stand dialog og forhandlinger med opposisjonen.

– President Nicolas Maduro og Den bolivarianske revolusjonen vil få uttrykke sin takknemlighet overfor Norge for støtten til dialog for fred og suverenitet, tvitrer Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza.

Maduro har ikke offentlig kommentert samtalene som har funnet sted i Norge, men torsdag opplyste han at landets kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez var på «et svært viktig fredsoppdrag i Europa».

– Utforskningsfase

Ifølge medier i Venezuela var det Rodriguez og guvernøren i delstaten Miranda, Hector Rodriguez, som representerte Maduros regjering under møtene i Norge.

Opposisjonen skal ha stilt med visepresidenten i Venezuelas opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling, Stalin Gonzalez, og den tidligere folkevalgte representanten Gerardo Blyde.

Norske myndigheter har ikke kommentert hvem som deltok eller hva som ble diskutert, men utenriksdepartementet omtaler samtalene som «del av en utforskningsfase» med sikte på «å støtte dem i arbeidet for å finne en løsning på situasjonen i landet».

