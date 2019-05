Beskyttet journalist drept i Mexico

utenriks

Drapet på Francisco Romero befester Mexico som et av verdens farligste land for journalister.

Dette er det femte journalistdrapet i landet hittil i 2019.

Romero sto på Mexicos beskyttelsesprogram for aktivister og journalister, men ble funnet død i en blodpøl utenfor en nattklubb i hjembyen Playa del Carmen, ifølge statsadvokaten i delstaten Quintana Roo og AFP-reportere på stedet.

Romero leverte inn klage 12. april over dødstrusler han hadde mottatt. Romeros arbeid irriterte mange, også offentlig ansatte.

– Han hadde mottatt mange trusler. For mange trusler. Myndighetene i Mexico By visste om dem, sier kona Vera Rodriguez.

Organisasjonen Reportere uten grenser sier drapet offisielt gjør Mexico til verdens dødeligste land så langt i år. I 2018 havnet landet på tredjeplass på den lista, bak Afghanistan og Syria.

Romero hadde fire livvakter, men ifølge en rapport skal han ha sent dem hjem klokka 22 på kvelden. I tillegg skal han ha hatt en «panikknapp» med seg til enhver tid, slik at han kunne tilkalle hjelp hva han var i fare, men denne hadde han ikke med seg torsdag. Vitner sier han ble banket opp og skutt to ganger i ansiktet.

Mer enn hundre journalister er drept i Mexico siden 2000. Langt de fleste sakene er uoppklart.

