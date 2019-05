Guadio bekrefter at han har sendt en delegasjon i Norge

utenriks

– Det er delegasjoner i Norge. Oslo forsøker å mekle, sa Guaido under en politisk samling i Caracas torsdag kveld.

Guaido understreket at opposisjonen ikke vil gå inn i «falske forhandlinger».

Opposisjonen har tidligere sagt at president Nicolás Maduro har brukt forhandlinger til å søke å vinne tid og at han tidligere ikke har vært oppriktig med sine innrømmelser.

Samtaler over flere dager

Anonyme kilder har uttalt at samtaler har funnet sted på et hemmelig plass i Oslo i «flere dager» og at delegasjonene var ventet å returnere til Caracas torsdag, ifølge NRK.

Det norske utenriksdepartementet vil verken bekrefte eller avkrefte samtalene.

– Vi har over tid holdt tett kontakt med begge parter. Vi verken bekrefter eller avkrefter norsk engasjement i fredsprosesser og dialoginitiativ, uttalte pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD til NTB torsdag.

Hun la til at Norge er bekymret over situasjonen i Venezuela og oppfordrer partene til å finne en fredelig løsning på konflikten.

Begge sider deltar

Tidligere på dagen opplyste ikke navngitte medlemmer av Venezuelas opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling at høytstående representanter fra begge sider er i Oslo der de deltar i samtaler.

Partene skal ifølge nyhetsbyrået AP ha mottatt en invitasjon fra «en gruppe nordmenn». Blant representantene er informasjonsminister Jorge Rodriguez og Stalin Gonzalez i nasjonalforsamlingen. President Nicolás Maduro har selv uttalt at Rodriguez er på et «veldig viktig møte» i utlandet.