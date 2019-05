Pakistan får 52 milliarder kroner fra IMF

utenriks

Det opplyser IMF i en pressemelding mandag. Det er over et halvt år siden Pakistans finansminister Asad Umar varslet at han vil innlede samtaler med IMF. Analytikerne sa i oktober at regjeringen håpet å få lån på over 66 milliarder kroner for å unngå en kollaps i økonomien. De ønsket da også nye lån fra Kina, som allerede har investert kraftig i landets energisektor og veier.

En delegasjon fra IMF ledet av Ernesto Ramirez Rigo har vært i Islamabad i Pakistan fra 29. april til 11. mai for å diskutere IMFs støtte til myndighetens økonomiske reformprogram. Ramirez Rigo uttaler at de pakistanske myndighetene og IMF-teamet har kommet fram til avtalen om en 39 måneders utvidet fondsordning (EFF) for rundt 6 milliarder dollar.

Støtter strategi

Av avtalen framgår det hvordan den pakistanske økonomien skal styrkes for å komme på fote igjen.

– Programmet tar sikte på å støtte myndighetens strategi for sterkere og mer balansert vekst ved å redusere innenlandske og eksterne ubalanser, forbedre bedriftsmiljøet, styrke institusjoner, øke gjennomsiktigheten og beskytte sosiale utgifter, sier Ramirez Rigo

Etter et besøk i Pakistan offentliggjorde IMF i fjor en rapport som fastslo at landet har store økonomiske utfordringer med fallende vekst, store underskudd på statsbudsjettet og lave internasjonale valutareserver. Ifølge IMF er hovedårsakene til problemene en overvurdert valuta og altfor lett tilgang til lån.

Tidligere hjelp

Pakistan har også tidligere fått hjelp fra IMF, blant annet i form av et lån på mange titalls milliarder kroner i 2013.

Ifølge IMF-rapporten hadde Pakistan begynt å bevege seg i riktig retning, men fondet mente det var langt igjen.

– Avgjørende politiske grep og betydelig ekstern støtte vil være nødvendig for å stabilisere økonomien, het det i rapporten, som blant annet oppfordret myndighetene til å løse opp sin strenge kontroll av valutaen.

