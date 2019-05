Mot ny valgrunde mellom presidentkandidater i Litauen

utenriks

Dermed går det mot ny valgrunde for å finne en som kan overta presidentjobben etter Dalia Grybauskaite. Etter at stemmene fra 1.631 av landets 1.972 valgdistrikter var talt opp mandag, pekte to av de ni kandidatene seg ut som favoritter til neste valgrunde.

Ifølge den sentrale valgkommisjonen i Litauen leder den uavhengige økonomen Gitanas Nauseda med 31,2 prosent av stemmene foran den konservative eksfinansministeren Ingrida Simonyte, som så langt er registrert med 27,2 prosent av stemmene.

På tredjeplass kom statsminister Saulius Skvernelis med 22.2 prosent. Han har tidligere sagt til pressen at han vil gå av i juli om han ikke går videre til neste valgrunde 26. mai.

Valgkommisjonen opplyser at 56 prosent av velgerne brukte stemmeretten i første valgrunde.

Avtroppende president Grybauskaite har hatt makten i landet i maksimumsperioden på to ganger fem år, siden 2009. Grybauskaite har vært svært kritisk til Russlands president Vladimir Putin og har jobbet mot korrupsjon og for å forbedre Litauens økonomiske situasjon.

Det ble også stemt over om Litauens flere hundre tusen innbyggere som bor i utlandet skal få rett til dobbelt statsborgerskap. Mandagens foreløpige stemmetelling viser ifølge Baltic News Service at det er over 70 prosent støtte for dette blant folket.

