Mike Pompeo til Brussel for å diskutere Iran

utenriks

Pompeo skulle egentlig til Moskva mandag, men dette er avlyst for å få på plass hastemøtet i Brussel.

Det opplyste en tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet rett før avreise fra Washington søndag kveld.

Den amerikanske utenriksministeren vil i stedet reise fra Brussel til Sotsji i Russland møte presidenten Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov til samtaler tirsdag.

Ifølge EUs utenrikssjef Federica Mogherini gjenstår det å se hvilke møter som vil bli holdt i Brussel. EU holder mandag et utenriksministermøte i byen.

– Vi ble fortalt i løpet av natta at han planlegger å endre reiseplanene og gjøre et stopp her i Brussel. Jeg tror det er ventet at han lander senere i formiddag, sa Mogherini da hun ankom til utenriksministermøtet.

– Vi er her hele dagen med full dagsorden, så vi får se i løpet av dagen hvordan og om vi er i stand til å arrangere et møte. Han er selvfølgelig alltid velkommen, men det fins ingen konkrete planer for øyeblikket, sa hun.

EU håp er at det fortsatt skal la seg gjøre å redde atomavtalen med Iran.

(©NTB)