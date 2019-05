Hollywood-ikonet Doris Day er død

utenriks

Day var omringet av nære venner da hun sovnet inn i sitt hjem i Carmel Valley i California mandag morgen, opplyser Doris Day Animal Foundation.

– Hun var i utmerket fysisk form for alderen, inntil hun nylig fikk en alvorlig lungebetennelse, heter det i uttalelsen fra organisasjonen.

Som skuespiller ble hun på 1950- og 60-tallet blant de mest populære kvinnelige filmskuespillerne noensinne.

Doris Day er kjent ikke minst for å synge den Oscar-vinnende sangen «Que Sera, Sera (What Ever Will Bee, Will Be)» i Hitchcock-thrilleren «Mannen som visste for meget» (1956).

«Pillow Talk»

Mellom 1948 og 1969 spilte hun i 40 filmer – blant dem en rekke romantiske komedier, men også musikaler og dramafilmer, på 50- og 60-tallet.

Hun ble Oscar-nominert for én av dem, «soveromskomedien» «Pillow Talk».

Day var også berømt for sin fløyelsmyke stemme og blonde, kjernesunne image. Hun startet sangkarrieren som radiosanger i hjembyen Cincinnati. Siden ga hun ut en lang rekke plater.

Fanskaren var stor nok til at det i 2011 ble utgitt en samling tidligere upubliserte låter. Albumet «My Heart» nådde topp ti-lista i Storbritannia.

Selvbiografi

Days selvbiografi «Doris Day: Her Own Story» ble utgitt i 1976. Der delte hun sine opplevelser om pengeproblemer og tre mislykkede ekteskap, i kontrast til det lykkelige bildet som ble fremstilt gjennom Hollywood-karrieren.

Hun var gift med sin fjerde ektemann, Barry Comden, fra 1976 til 1981. Doris Days eneste barn, musikeren og plateprodusenten Terry Melcher, døde i 2004 etter lang tids sykdom.

I sine eldre dager brukte Day mye av tiden sin på å kjempe for dyrs rettigheter. Siden 1980-tallet var hun i stor grad pensjonert fra underholdningsindustrien og levd et tilbaketrukket liv.

Doris Day fylte 97 år 3. april.