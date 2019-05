Argentinsk politiker døde etter attentat

utenriks

Olivares (61) og hans rådgiver Marcelo Yadon, som jobbet for myndighetene i provinsen La Rioja, ble truffet av minst seks skudd i nærheten av kongressbygningen i byen tidlig på morgenen lokal tid torsdag.

Yadon ble truffet i mageregionen og fraktet til sykehus, men ble bekreftet død kort tid etter.

Ifølge avisa Todo Noticias var Olivares truffet på tre steder i livsnødvendige organer, og livet sto ikke til å redde.

Et videoopptak fra åstedet viser at de to ble skutt av gjerningsmenn som ventet i en Volkswagen Vento på hjørnet av Sáenz Peña og Avenida de Mayo. Sikkerhetsminister Patricia Bullrich mener Yadon var drapsmennenes hovedmål. Totalt skal det ha blitt avfyrt 13 skudd.

Gjerningsmennene er angivelig identifisert, og fredag uttalte argentinske myndigheter at medlemmer av mafiaen i landet var pågrepet. Sikkerhetsminister Bullrich opplyste at en av dem som er pågrepet ble tatt i Uruguay. Motivet bak angrepet er ikke kjent, men lokale medier antyder at det ligger personlige årsaker heller enn politiske motiver til grunn for skytingen.

Olivares tilhørte det sentrumsorienterte partiet UCR og har jobbet med et lovforslag for å for bekjempe vold som begås av fotballpøbler i Argentina.

(©NTB)