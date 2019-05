Seks pågrepet etter angrep på tyrkisk journalist

utenriks

Kommentatoren Yavuz Selim Demirag jobber for den opposisjonsvennlige avisen Yenicag. Fredag gikk flere personer med balltre til angrep på ham utenfor stedet han bor.

Han er nå innlagt på sykehus med hode- og kroppsskader.

Angrepet fant sted etter at Demirag ledet et TV-program som handlet om valget i Istanbul for halvannen måned siden, som ble vunnet av opposisjonspartiet CHP.

Tyrkiske valgmyndigheter har gitt ordre om at valget skal holdes på nytt etter at partiet til president Recep Tayyip Erdogan hevdet at det var preget av uregelmessigheter.

