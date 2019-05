Hotell i Pakistan angrepet av væpnede menn

utenriks

Opp til fire menn gikk inn i hotellet Pearl Continental og åpnet ild, sier provinsens innenriksminister Ziaullah Langu.

Han legger til at de fleste av gjestene er evakuert, og at sikkerhetsstyrkene er i kamp med angriperne.

Politimester Aslam Bangulzai sier at ildvekslingen har pågått i to timer, og at det er uklart om noen er skadd eller drept.

Havnebyen Gwadar er en del av et enormt kinesisk prosjekt til en verdi av 62 milliarder dollar for å bygge ut handelsruter mellom Asia, Midtøsten og Europa.

