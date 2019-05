Uber debuterer på aksjemarkedet

utenriks

Selskapet tilbyr 180 millioner aksjer til en pris på 45 dollar per aksje, en prising som er i nedre del av prisrammen mellom 44 og 50 dollar Uber har satt seg.

Uber utviser forsiktighet etter økende usikkerhet rundt transporttjenesters børspotensial etter konkurrenten Lyfts debut for seks uker siden. Investorer har vist Lyft en kald skulder og selskapets aksjer ligger torsdag 23 prosent under åpningsnoteringen på 72 dollar.

– Uber har tydeligvis lært av «lillebror» Lyft, poengterer analytiker Ygal Arounian i Wedbush Securities.

Til tross for den lave noteringen, har Uber nå en markedsverdi på 82 milliarder dollar på børsen, fem ganger mer enn Lyft. Ubers debut er den største siden netthandelsgiganten Alibabas debut på 167,6 milliarder dollar i 2014.

– For at markedet skal gi deg høy verdi, må du enten ha høy profitt eller potensial for lønnsomhet, sier analytiker Sam Abuelsamid i Navigant Research.

Selskapets inntekter vokste i fjor med 42 prosent til 11,3 milliarder dollar mens deres biler fullførte 5,2 milliarder turer. Totalt 91 millioner kunder fikk enten skyss eller matlevering. Men selskapets lite lønnsomme priser til passasjerene har gjort det vanskelig å dekke kostnadene. Uber har tapt 9 milliarder dollar siden selskapet ble til.

