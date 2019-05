Handelssamtaler mellom USA og Kina fortsetter fredag

utenriks

USA hadde på forhånd varslet at de ville innføre toll på kinesiske varer dersom de ikke kom til enighet ved midnatt til fredag. 90 minutter før fristen gikk ut, varslet Det hvite hus at samtalene fortsetter fredag.

– President Donald Trump møtte USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin etter deres første møte med Kinas delegasjon. Sammen ble de enige om å fortsette diskusjonene i morgen, heter det i uttalelsen fra Det hvite hus.

Washington Post skriver at torsdagens forhandlinger ikke førte til at USAs tollplaner ble reversert. Dermed ligger amerikanerne fortsatt an til å innføre toll på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar midnatt til fredag.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har pågått i lang tid, og landene forhandler i et forsøk på å bli enige om en ny handelsavtale.

Tidligere denne uken ble Kina anklaget for å ha gått tilbake på en rekke tidligere løfter i handelssamtalene. Kina har lovet å komme med «nødvendige mottiltak» dersom USA innfører høyere toll.

(©NTB)