Amerikanske bombefly ankommer Midtøsten

Video som er offentliggjort av USAs flyvåpen, viser B-52-fly som lander på en amerikansk base i Qatar torsdag kveld, mens andre ankom steder i "det sørvestlige Asia". Flyene kommer fra en base i Louisiana.

Det hvite hus kunngjorde søndag at de ville sende et hangaskip og bombefly til området ved Persiabukta for å demme opp for det de kaller uspesifiserte trusler fra Iran.

Hangarskipet Abraham Lincoln passerte torsdag gjennom Suezkanalen på vei til Persiabukta sammen med flere følgeskip.

USA har den siste tiden lagt stadig tyngre press på Iran, og onsdag kunngjorde Iran at de vil trekke seg delvis fra atomavtalen på dagen ett år etter at president Donald Trump trakk USA ut av avtalen.

Avtalen ble inngått med seks stormakter i 2015. De øvrige fem landene ønsker at avtalen fortsetter, og EU oppfordret torsdag Iran til ikke å gjennomføre den varslede tilbaketrekkingen.

