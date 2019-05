Trump vil la Shanahan fortsette som forsvarsminister

utenriks

Pressetalsperson Sarah Sanders sa torsdag at Shanahan (56) er mer enn tilstrekkelig kvalifisert for å beholde jobben.

Trump kommer til å nominere ham til stillingen som forsvarsminister på permanent basis. Shanahan sier i en uttalelse at han vil fortsette arbeidet med å modernisere USAs væpnede styrker og sørge for at «militæret er dødelig og landet trygt».

Shanahan overtok som fungerende forsvarsminister 1. januar i år etter at forgjengeren Jim Mattis gikk av.

Tidligere har Shanahan hatt lederstillinger i fly- og våpenprodusenten Boeing. Han hadde ingen utenrikspolitisk eller militær erfaring før Trump utnevnte ham til viseforsvarsminister i 2017.

At USAs forsvarsdepartement i flere måneder ledes av en fungerende minister som ikke er godkjent av Kongressen, er svært uvanlig. I krisesituasjoner kan forsvarsministeren bli nødt til å ta avgjørelser knyttet til krigsdeltakelse og USAs atomvåpen.

Ifølge nyhetsbyrået AP vil Shanahan trolig ikke møte stor motstand i Kongressen når Trump nå ønsker å få ham utnevnt til minister på permanent basis.