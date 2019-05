Tenåring som ble drept i skoleskyting i Denver, utropt til helt

utenriks

To mistenkte gjerningspersoner er pågrepet for tirsdagens angrep, en 18 år gammel mann og ei 16 år gammel jente. Begge var elever ved STEM School Highlands Ranch, der skytingen skjedde.

Politiet har opplyst at det var flere personers heltemodige innsats som førte til at skoleskytingen ikke krevde flere ofre.

Castillo reagerte momentant da den ene angriperen entret klasserommet. Han greide å presse vedkommende opp mot veggen før han ble skutt. To andre elever kastet seg også over skytteren, og den ene greide å ta våpenet. En av de to elevene ble skutt to ganger og er blant de åtte som ble såret i angrepet.

Den andre mistenkte skytteren ble pågrepet av en væpnet sikkerhetsvakt som løp mot området der skytingen skjedde, og overmannet vedkommende.

Onsdag kveld deltok om lag 2.000 mennesker på en minnestund for ofrene i nærheten av skolen.

– Kendrick døde som en helt. Han var en halv meter fra skytteren, og i stedet for å løpe i motsatt retning, løp han mot personen, sier Brendan Bialy, eleven som greide å få tak i våpenet, og som også var en nær venn av Kendrick.

Fordi angrepet skjedde bare noen få kilometer fra Columbine High School, og bare noen uker etter 20-årsdagen for Columbine-angrepet, blir det spekulert på om skytterne var inspirert av dette.

Etterforskerne har foreløpig ikke gitt informasjon om mulige motiver.

