Stavefeil på 46 millioner australske dollarsedler

utenriks

Stavefeilen er å finne på 50-dollarseddelen. Det er det engelske ordet for «ansvar» som er stavet feil ved at det mangler en «i». I stedet for «responsibility» står det «responsibilty».

Feilen ble til en større sak etter at en lytter sendte inn et bilde av seddelen til en radiostasjon i Melbourne, som så la bildet ut på sosiale medier.

En talsmann for den australske sentralbanken sier at de er klar over feilen, og at den vil bli rettet opp neste gang de skal trykke opp seddelen, noe som vil skje senere i år.

I alt 46 millioner sedler med stavefeil ble satt i omløp i oktober i fjor.

50-dollarseddelen forandret utseende i 1995. På den ene siden har den bilde av forfatteren og oppfinneren David Unaipon, som tilhører Australias urbefolkning. På den andre siden er det bilde av landets første kvinnelige parlamentariker, Edith Cowan.

Stavefeilen finnes i en mikroskopisk tekst som gjengir en av talene til Cowan.

(©NTB)