Singapore får kraftig kritikk for ny lov mot «falske nyheter»

Loven vil påvirke ytringsfriheten i hele Sørøst-Asia, ifølge menneskerettighetsgruppen.

Protestene har strømmet inn fra både akademikere, journalister, jusseksperter og menneskerettighetsgrupper siden loven ble fremmet i april. Onsdag kveld ble den vedtatt med stort flertall i nasjonalforsamlingen.

Den skal ifølge myndighetene beskytte mot falske nyheter og manipulering på nettet og er kjent under forkortelsen POFMA.

Loven innebærer at enhver minister i regjeringen kan kreve at ytringer på nettet fjernes hvis de anses for å være falske eller imot offentlig interesse. Hvis ytringer ikke fjernes, kan det føre til en bot på opptil 20.000 singaporske dollar (nær 130.000 kroner) og ett års fengsel.

Selskaper og organisasjoner risikerer bøter på over 3,2 millioner kroner.

Singapore regnes som et demokrati med autoritære innslag. Landets statsminister har en svært sterk stilling ettersom han også leder regjeringspartiet, som har hatt makten siden 1959. Partiet har også et stort flertall i nasjonalforsamlingen, og ytringsfriheten er allerede begrenset.

