ANC tar en foreløpig ledelse i valget i Sør-Afrika

Torsdag formiddag viste foreløpige resultater at Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) får 55 prosent av stemmene, mens det viktigste opposisjonspartiet, Den demokratiske alliansen (DA), ligger langt bak med kun 26 prosent.

De økonomiske frihetskjemperne (EFF) ligger an til 8 prosent av stemmene.

Partiet som får flest stemmer, velger hvem som skal bli landets president, som så vil bli tatt i ed 25. mai.

Test for Ramaphosa

Valget blir sett på som en stor test for ANC-leder Cyril Ramaphosa, den tidligere fagforeningslederen som tok over som president etter at Jacob Zuma ble tvunget til å gå av i fjor.

ANCs rykte ble sterkt svekket under Zuma på grunn av en rekke korrupsjonsskandaler og anklager om maktmisbruk.

Nå ligger partiet, som har hatt makten siden apartheid falt i 1994, an til å gjøre sitt dårligste nasjonale valg noensinne. Forrige gang, i 2014, fikk ANC 62 prosents oppslutning. Men ved kommunevalget i 2016 var oppslutningen helt nede på 54 prosent.

De fleste meningsmålinger har vist at ANC ligger an til å få 60 prosent, takket være Ramaphosas oppgjør med forgjengeren og en splittet opposisjon. En valgdagsmåling tydet imidlertid på 49 prosents oppslutning.

Ønsker solid seier

For Ramaphosa er det viktig å sikre seg en så solid seier som mulig for å hindre at han blir utfordret av rivaler i sitt eget parti.

– Hvis Ramaphosa får under 50 prosent, blir han veldig sårbar, sier Dirk Coetzee, professor i statsvitenskap ved Sør-Afrika-Universitetet (UNISA).

Samtidig som tilliten til ANC er svekket, er mange sørafrikanere frustrert over at de store sosiale forskjellene vedvarer, selv om apartheid forsvant for 25 år siden.

– Vi har gitt dem 25 år, men de fattige blir fattigere, og de rikere blir rikere, sier Anmareth Preece (28), en lærer fra Coligny i provinsen North West.

– Vi trenger en regjering som styrer for folket, ikke for dem selv, føyer hun til.

I 2018 var den økonomiske veksten i Sør-Afrika på kun 0,8 prosent. Arbeidsledigheten ligger på rundt 27 prosent, men blant de unge er den på over 50 prosent.

