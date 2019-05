utenriks

Kunngjøringen var ventet, etter at medier i landet varslet at en slik tilbaketrekking lå i kortene. Den kommer nøyaktig ett år etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at USA ville trekke seg fra avtalen mellom Iran og seks av verdens stormakter.

Hensikten med avtalen var å hindre Iran i å utvikle atomvåpen mot at sanksjonene mot landet skulle lettes. Trump trakk imidlertid USA fra avtalen og gjeninnførte sanksjoner, inkludert en embargo av Irans viktige oljesektor.