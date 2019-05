– Kina gikk tilbake på nesten hele teksten som var avtalt med USA

utenriks

Washington mottok fredag kveld det diplomatiske notatet fra Beijing. Det viser systematiske redigeringer på det nesten 150 sider lange utkastet til handelsavtale, ifølge tre amerikanske regjeringskilder og tre kilder i privat sektor som er blitt brifet om handelssamtalene, melder Reuters.

Dokumentet er fullt av reverseringer foretatt av Kina, som undergraver kjernepunktene i Washingtons krav, opplyser kildene til nyhetsbyrået.

I hvert av de sju kapitlene i avtaleutkastet, har Kina slettet landets forpliktelser til å endre lover som skulle ha løst sentrale punkter som i sin tid førte til at USA utløste handelskonflikten med Beijing. Det dreier seg om tyveri av amerikansk opphavsrett og handelshemmeligheter, tvungen overføring av amerikansk teknologi, konkurransevilkår, tilgang til finanstjenester, og valutamanipulasjon.

USAs president Donald Trump skrev som svar på Twitter søndag at Washington skal øke tollsatsen på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar, fra 10 prosent til 25 prosent, fredag. Tidspunktet er ikke tilfeldig valgt. Det finner sted samtidig som Kinas visestatsminister Liu He er i Washington for å fortsette handelssamtalene.

Fjerningen av bindende juridiske formuleringer fra avtaleutkastet regnes som et frontalangrep på USAs handelsutsending Robert Lighthizers viktigste prioritet – å få til en verifiserbar endring i kinesisk lovverk etter årevis med det amerikanske embetsfolk har kalt tomme reformløfter.

(©NTB)