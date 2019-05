Seks brannmenn løslatt etter at norsk kvinne anmeldte gjengvoldtekt i Paris

utenriks

Aktor ba om at de seks skulle få status som mistenkte i gjengvoldtekten som en norsk kvinne anmeldte dem for. Men han fikk ikke medhold av dommeren, som i stedet ga dem status som «assistert vitne» og ga dem ordre om å møte til nye forhør med advokat til stede.

De ble løslatt fra varetekt fordi dommeren foreløpig ikke fant at det foreligger klare bevis mot dem. Men etterforskningen skal fortsette, og de kan fortsatt bli siktet for voldtekt eller for å ha unnlatt å hjelpe en person i fare. Fire av dem etterforskes for førstnevnte forbrytelse, mens to etterforskes for å ha unnlatt å hjelpe kvinnen.

Suspendert

Avisen Le Parisien har tidligere meldt at kvinnen anmeldte forholdet lørdag, noe som førte til at tre brannmenn ble pågrepet samme dag. Dagen etter ble fire andre brannmenn pågrepet. Alle ble suspendert fra stillingene sine inntil videre.

Den franske avisen skriver at brannmennene, som tilhører det franske militæret, møtte tre kvinnelige norske studenter på en bar fredag kveld. Noen timer senere dro de videre til en annen bar, og ved firetiden lørdag morgen ble de tre kvinnene med til kasernen der mennene jobber og bor. Det er her hendelsen skal ha funnet sted.

En av mennene hevder han og flere andre hadde frivillig sex med den fornærmede kvinnen.

– Seks eller sju menn

Kvinnen har forklart at hun hadde frivillig seksuell omgang med én av mennene inne på rommet hans, men at det utartet til gjengvoldtekt, ifølge avisen. Hun skal også ha forklart at hun ble voldtatt av seks eller sju menn, men at rommet var såpass mørkt at hun mener hun ikke vil kunne gjenkjenne dem.

Etter hendelsen skal hun ha låst seg inne på et toalett. Der skal hun ha blitt funnet av de to andre studentene flere timer senere. Kvinnen var da i sjokktilstand, skriver avisen.

Tekniske undersøkelser

Politiet var mandag i gang med tekniske undersøkelser, og rommet til en av brannmennene ble sperret av.

Ledelsen i brannvesenet understreker at reaksjonene vil være strenge hvis anklagene viser seg å være riktige.

– Disse handlingene kommer ikke til å bli tolerert. De strider mot verdiene som forfektes av brannmennene i Paris, som skal oppføre seg eksemplarisk, noe som heldigvis er tilfellet med det store flertallet, sier oberstløytnant Gabriel Plus til Le Parisien.

– Utenriksdepartementet er ikke kjent med saken utover hva som har fremkommet i mediene, sier pressetalsperson Astrid Sehl til NTB.

