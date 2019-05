Letingen etter flyskroget fortsetter etter F-35-ulykke i Japan

utenriks

Flyet av typen F-35A styrtet i havet nordøst i Japan i april. Verken piloten eller flyskroget er funnet, og årsaken er fortsatt ukjent.

En del vrakgods, blant annet en del av ferdsskriveren, ble imidlertid hentet opp fra havbunnen i begynnelsen av mai, opplyser Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya.

– Forsvarsdepartementet gransker delene, men så langt er ikke de viktige minnebrikkene fra ferdsskriveren funnet, sier han. Japanske og amerikanske letefartøy har fra før funnet deler av flyhalen.

Styrten er den første ulykken som er registrert med en F-35. Flyet som styrtet, er av samme type som Norge har kjøpt. Det ble meldt savnet 9. april, i et område 135 kilometer øst for flybasen Misawa, da det var på et treningsoppdrag.

I letingen har amerikanske og japanske styrker har brukt data fra et japansk forskningsskip som kan kartlegge havbunnen. I tillegg er det satt inn et spesialisert fartøy med dykkere som kan operere på store dyp.

Japan erstatter sin aldrende flåte av F-4-jagerfly med F-35, som de har kjøpt for omkring 790 millioner kroner per maskin. De er en viktig del at statsminister Shinzo Abes innsats for å oppgradere landets forsvar, i en verdensdel der Kinas innflytelse blir stadig mer omfattende.

