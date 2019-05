Konfliktene mellom demokratene og Trump-administrasjonen hardner til

utenriks

Både når det gjelder demokratenes krav om innsyn i Donald Trumps selvangivelser og kravet om å få se hele Mueller-rapporten, har Trump-administrasjonen sagt nei. Det har fått demokratene til å se rødt, og i begge tilfeller ønsker de å gå videre med sakene i rettsvesenet for å få oppfylt kravene.

Etter at USAs finansminister Steven Mnuchin mandag ga beskjed om at han ikke vil etterkomme de folkevalgtes krav om å frigi Trumps selvangivelser, er det ventet at Demokratene i Kongressen enten vil gå til søksmål eller stevne skattevesenet for å få tilgang til presidentens ligninger.

Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, mistenker at de ikke får tilgang til ligningsattestene fordi Trump har noe å skjule.

Helt til høyesterett?

Mnuchin hevder på sin side at kontrollkomiteen mangler et legitimt juridisk formål for å kunne kreve Trumps selvangivelser. Han mener også at kontrollkomiteens krav kan gjøre skattevesenet IRS til et våpen i en politisk konflikt.

Uansett om kontrollkomiteens leder velger søksmål eller stevning, vil saken kunne ende som et langvarig oppgjør rettsvesenet. Til slutt kan det bli høyesterett som avgjør saken.

I USA er det lang tradisjon for at presidentkandidater offentliggjør sine selvangivelser. Trump brøt med tradisjonen, og hans tidligere advokat Michael Cohen hevder presidenten frykter straffeskatt hvis selvangivelsene offentliggjøres.

Formell prosess mot Barr

Samtidig som administrasjonen holder tilbake Trumps ligningsattester, nekter justisminister William Barr å gi Kongressen innsyn i hele Mueller-rapporten.

Representantenes hus krevde at han skulle legge hele rapporten på bordet innen mandag, men ettersom Barr sier nei, mener justiskomiteen at det må innledes en formell prosess for å øke presset mot justisministeren. Onsdag har komiteen varslet en avstemning om hvorvidt den skal fastslå at Barr har vist forakt for Kongressen. Samtidig melder New York Times at justisdepartementet vil forsøke å hindre dette.

Også dette kan være begynnelsen på en lang og bitter rettsprosess mellom demokratiske kongressrepresentanter og Trump-administrasjonen.

– Vi har ikke noe annet valg, framholder justiskomiteens leder, Jerrold Nadler.

Konkluderer ikke

Mueller-rapporten skulle gi svar på hvorvidt Russland påvirket valget i USA i 2016, og på om Russland og Trumps valgkampteam hadde samarbeidet om dette. Etterforskerne svarte ja på det første spørsmålet og fant ikke bevis for det andre.

Etterforskerne har også undersøkt om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen, men Mueller-rapporten trekker ingen konklusjoner om dette. Spesialetterforskeren understreker imidlertid at dette ikke innebærer noen frifinnelse av Trump.

Ifølge Nadler inneholder rapporten «urovekkende bevis for og analyse av at president Trump forsøkte å hindre etterforskningen på høyeste nivå».

Barr har på sin side sagt at rapporten viser at det ikke fantes nok bevis for at Trump forsøkte å hindre etterforskningen. Dermed har han blitt anklaget for å ha gitt en skjev framstilling av rapporten for å beskytte Trump.

