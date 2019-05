Kartellanklager bremser BMW

utenriks

EU-kommisjonen mener de tre tyske bilgigantene VW, Daimler og BMW drev ulovlig samarbeid for å hindre utvikling av teknologi som skulle rense utslipp, av konkurransemessige årsaker.

– Kommisjonens foreløpige undersøkelser viser at de tre har handlet i strid med konkurransereglene, skrev konkurransekommissær Margrethe Vestager i et brev til de tre produsentene i begynnelsen av april.

BMW bestrider anklagene, men regner det likevel som sannsynlig at det kommer en bot. EU-kommisjonen kan ilegge selskapene bøter på opptil 10 prosent av årsomsetningen.

Milliardsum

BMW har satt av 1,4 milliarder euro, en sum som tilsvarer 13,7 milliarder kroner, til en mulig bot. Det påvirker resultatet, som falt til 588 millioner euro. Nedgangen er på 74,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, opplyser selskapet.

Økte kostnader til teknologiutvikling og fabrikker påvirker også kvartalsresultatet.

Bilprodusentene bruker inntjeningen fra sin produksjon av tradisjonelle biler med bensin- og dieselmotorer til å finansiere store investeringer i den nye teknologien som trengs for å møte skjerpede utslippskrav.

BMWs omsetning holdt seg på et relativt jevnt nivå, ned 0,9 prosent til 22,5 milliarder euro.

Klar for rettsstrid

Det ulovlige samarbeidet som BMW etterforskes for å ha deltatt i, skal ha foregått i perioden 2006 til 2014. EU-kommisjonen peker særlig på at samarbeidet hindret anstrengelsene for å få redusert NOx-innholdet i utslippene fra dieselbiler. Men også utviklingen for å redusere utslippene fra bensinbiler ble bevisst hemmet, heter det.

– Resultatet av dette er at forbrukerne i EU kan ha blitt hindret i å skaffe seg biler med den best tilgjengelige teknologien, skrev Vestager.

BMW er imidlertid ikke enig i EU-kommisjonens vurdering.

– Konkurransemyndighetene forsøker å sette likhetstegn mellom lovlig koordinasjon av industriens posisjoner i forhold til regelverket, og ulovlig kartellvirksomhet, uttaler BMW.

Selskapet føyer til at det vil forsvare seg med alle juridiske midler.

