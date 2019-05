Arktisk råd ikke enige om felleserklæring

utenriks

Det er første gang ministermøtet ikke vedtar en felleserklæring.

Finlands utenriksminister Timo Soini opplyser tirsdag at årsaken er at rådet ikke fikk USA til å signere en del av teksten som omhandler klimaendringer.

I stedet kommer rådet med uttalelser fra de ulike ministrene og Finland, som har hatt formannskapet i rådet de siste to årene.

Økning i havnivået

USA brukte ikke mye tid på møtet til å snakke om klimaendringene. Ifølge nyhetsbyrået AP nevnte ikke den amerikanske delegasjonen ordet klimaendringer en eneste gang, verken i uttalelser eller i dokumenter i forbindelse med møtet.

– Vi var klar over at amerikanerne var negative til en erklæring som omhandlet klima og global oppvarming, så dette var ikke veldig overraskende, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun understreker at Arktisk råd i stedet fikk til en felles ministeruttalelse om arbeidet som skal gjøres i rådet fremover, og dette inkluderer arbeid mot klimaendringer i Arktis. Søreide forteller også at amerikanerne brukte mye tid på å forklare hvilken vekt de la på samarbeidet i Arktisk råd.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt en erklæring. Når det ikke kunne skje, var dette en ok løsning. De sju andre landene var ikke villige til å kompromisse og amerikanerne var ikke villige til å inngå en avtale, sier statsråden.

Oppvarmingen i Arktis går omtrent dobbelt så fort som på resten av kloden. Siden 1971 har issmelting i Arktis ført til en økning i havnivået på 2,3 centimeter. Men for USAs utenriksminister Mike Pompeo var ikke dette høyt oppe på agendaen i Rovaniemi.

Nye handelskanaler

I en 20 minutter lang tale om Trump-regjeringens arktiske politikk mandag, snakket Pompeo om smeltende is, men i den forstand at det åpner nye maritime handelskanaler og at det potensielt kan forkorte reisetiden mellom Asia og Vesten med skip.

– Arktiske sjøveier kan bli det 21. århundrets Suez- og Panama-kanal, sa Pompeo.

Den amerikanske utenriksministeren fordømte også russiske territorielle krav på nye raskere handelsruter som etter hvert åpnes som følge av lengre isfrie perioder.

Bekymret

For Norge er kampen mot klimaendringer i Arktisk et viktig tema.

– Vi er bekymret. Polisen smelter, isbjørnen får ikke steder å oppholde seg, permafrosten forsvinner. Dette påvirker jo natur og klima, men det påvirker også levekårene til folk som lever i Arktis. For oss er dette veldig alvorlig. Hvis vi ikke klarer å stoppe klimaendringene, blir også folks livsvilkår dårligere, understreker Ine Eriksen Søreide.

Arktisk råd åpnet mandag i Rovaniemi i Finland. På møtet deltok Mike Pompeo, hans russiske motpart Sergej Lavrov, Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), samt utenriksministrene i de resterende landene. Nå går formannskapet over til Island.

