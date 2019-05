USA utplasserer hangarskip – advarer Iran

utenriks

Bolton sier søndag at beslutningen tas som en respons på en rekke «problematiske eskaleringer og advarsler».

– USA skal utplassere hangarskipet USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group og et langdistanse-bombefly for å sende et klart budskap til det iranske regimet om at ethvert angrep på amerikanske eller alliertes interesser vil bli møtt med nådeløs kraft, sier Bolton.

– USA ønsker ikke krig med det iranske regimet, men vi er klare til å svare på alle angrep, om det så er via stedfortredere, den iranske Revolusjonsgarden eller den iranske hæren, tilføyer han.

Spenningen mellom USA og Iran har økt under president Donald Trump, som har trukket USA ut av Iran-avtalen og innført en rekke sanksjoner mot landet.

