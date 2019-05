SOHR: Luftangrep mot tre sykehus i Idlib og Hama i Syria

utenriks

Det er ikke meldt om sårede eller drepte, men sykehusene er ute av drift som følge av angrepene, ifølge aktivist- og observatørgruppen.

Minst åtte sivile skal imidlertid ha blitt drept i angrep andre steder i den nordvestlige provinsen i løpet av helgen.

Angrepene mot sykehusene ble gjennomført søndag av det SOHR beskriver som russiske fly.

Sykehusene i Idlib, ett i byen Kafranbel og et annet i Hass, skal ha blitt evakuert kort tid før angrepene. Det er ikke kommet opplysninger om skadeomfanget ved det tredje sykehuset, som ligger nord i Hama-provinsen.

Idlib kontrolleres av den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS). I september opprettet Tyrkia og Russland en såkalt buffersone for å forhindre at det syriske regimet innledet en omfattende offensiv mot området. Men etter at HTS tok full kontroll over provinsen i januar, har den stadig oftere blitt bombet av russiske og syriske fly.

Det bor 3 millioner mennesker i Idlib, mange av dem er fordrevet fra andre deler av Syria.

