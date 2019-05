Aeroflot: Teknisk feil på flyet som styrtet og brant

utenriks

Ifølge det russiske flyselskapet var det noe feil med teknikken som tvang flyet til å snu, og flyet begynte å brenne under landing.

– Etter avgang meldte besetningen om et avvik og bestemte seg for å snu og vende tilbake til flyplassen. Klokken 6.30 nødlandet flyet, heter det også i en uttalelse fra Sjeremetjevo-flyplassen.

41 av de 78 personene om bord omkom i ulykken søndag. Flyet, en Sukhoi Superjet 100, tilhørte flyselskapet Aeroflot og hadde tatt av fra flyplassen 28 minutter tidligere med retning Murmansk.

Mens den bakre delen av flykroppen sto i full brann, var den fremre delen relativt uskadd.

Ville ha med seg håndbagasje

Kilder forteller til det russiske nyhetsbyrået Interfax at evakueringen ble sinket av passasjerer som ville ha med seg håndbagasjen sin på vei ut av det brennende flyet.

Videoer lagt ut på sosiale medier viser folk som går bort fra det brennende flyet mens de triller på kofferter.

Piloten på ulykkesflyet har fortalt til russiske medier at lynnedslag førte til at flyet mistet kontakten med tårnet rett etter avgang og at de derfor måtte innlede nødprosedyrer.

– Vi greide å gjenopprette kommunikasjonen via en nødfrekvens på radioen. Men forbindelsen ble kortvarig og kuttet stadig ut. Det var bare mulig å si noen få ord om gangen, forteller piloten til avisen Komsomolskaja Pravda.

Etterforskerne fra den russiske havarikommisjonen vil ikke konkludere noe om ulykkesårsaken før de er ferdige med granskingen.

Ikke uvanlig

Lynnedslag i fly er ikke uvanlig, men forårsaker sjelden ulykker. Moderne fly er konstruert for å tåle lyn, og sist et passasjerfly styrtet i USA som følge av lyn var i 1967, ifølge Time og Scientific American.

President Vladimir Putin har lovet en grundig etterforskning etter ulykken på Sjeremetjevo-flyplassen, og statsminister Dmitrij Medvedev har bedt om at det opprettes en granskingskommisjon.

Norske Morten Kroslid var en av de mange flypassasjerene som ble vitne til den dramatiske flybrannen som kostet 41 liv på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva.

– Flammene sto vel 30 meter til værs. Det var surrealistisk, forteller Farsund-mannen til Fædrelandsvennen.

Ikke satt på bakken

Sukhoi Superjet 100 er den første nye russiskproduserte flymodellen siden oppløsningen av Sovjetunionen. Den ble lansert i 2011, men har ikke slått an i særlig grad utenfor Russland.

Det er bygd drøyt 150 fly av denne typen, og foruten det statlige flyselskapet Aeroflot benyttes de i hovedsak av russiske Yamal Airlines og Gazpromavia, samt det mexicanske lavprisselskapet Interjet.

Aeroflot opplyste i slutten av 2018 at de vil kjøpe ytterligere 100 fly av denne typen. Flytypen er foreløpig ikke satt på bakken.

(©NTB)