Trump vil ikke at Mueller skal vitne for Kongressen

utenriks

Justiskomiteen i Representantenes hus har bedt Mueller om å komme 15. mai for å redegjøre for sin 22 måneder lange etterforskning.

Trump har tidligere sagt at det må være opp til justisminister William Barr å bestemme om Mueller skal møte opp i Kongressen, slik demokratene ønsker. Nå ser presidenten imidlertid ut til å ha snudd.

Trump viser til at det allerede er blitt brukt over 35 millioner dollar over en toårsperiode på etterforskningen, og at over 500 personer er avhørt.

– Det var ingen forbrytelser. Robert Mueller bør ikke vitne, skriver Trump.

Mueller-rapporten konkluderer med at Russland utvilsomt forsøkte å påvirke valgutfallet i USA i Trumps favør, men at verken Trump selv eller noen i hans valgkampstab medvirket aktivt til dette.

Rapporten dokumenterer videre ti tilfeller der Trump skal ha forsøkt å hindre etterforskningen, og det er spesielt dette demokratene ønsker at Mueller skal redegjøre for i Kongressen.

