Paven besøker Bulgaria

utenriks

Under det to dager lange oppholdet skal paven blant annet besøke et flyktningmottak og ha samtaler med statsminister Boyko Borisov.

Sentrum-høyrepolitikeren Borisov leder en koalisjonsregjering der det også sitter tre innvandringsfiendtlige partier. Bulgaria har blant annet foreslått at EU skal stenge sine grenser helt for immigranter og har selv rullet ut piggtrådgjerder langs grensa mot Tyrkia.

Paven skal under besøket også forsøke å takle Vatikanets kompliserte forhold til den ortodokse kirken i Bulgaria.

Bulgaria, som ble medlem av EU i 2007, er unionens fattigste land. Minstepensjonister må klare seg med 1.850 kroner i måneden, mens arbeidere har en gjennomsnittslønn ned mot 5.600 kroner.

(©NTB)