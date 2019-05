Netanyahu: De massive angrepene mot Gaza fortsetter

utenriks

Seks palestinere, blant dem en 14 måneder gammel jente og tanten hennes er drept det siste døgnet, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Palestinske kilder hevdet først at Salah Bat Abu Arar var moren til den drepte jenta, men opplyser nå at det var tanten. 37-åringen var gravid i åttende måned. Et annet barn ble såret i det samme angrepet mot et boligområde i Gaza by.

Den israelske hæren bekrefter at kvinnen og barnet ble drept, men hevder at de ble drept av Hamas.

– Deres ulykksalige død var ikke et resultat av israelsk våpenbruk, men en Hamas-rakett som ble avfyrt og som eksploderte der den ikke skulle, sier den israelske hærens talsmann Jonathan Conricus.

Påstanden fra Israel er ikke kommentert fra palestinsk side.

Israelere drept

Ifølge det israelske forsvaret har militante palestinere avfyrt 450 raketter mot Israel det siste døgnet, og i morgentimene søndag fortsatte angrepene.

En stor del av rakettene er skutt ned av det israelske rakettforsvaret, men tre israelere døde søndag av skader etter å ha blitt såret under rakettangrepene, ifølge avisen Haaretz.

Israelske kampfly, kamphelikoptre og stridsvogner har ifølge hærledelsen angrepet 260 mål på Gazastripen det siste døgnet, blant dem tunneler, militærleirer, et anlegg for produksjon av våpen og flere utskytningssteder for raketter.

Det innrømmes at noen av angrepene har vært rettet mot boligområdet, men en talsmann fastholder at samtlige mål har vært militære og av «høy verdi» og at åtte militante palestinere er drept.

Varsler opptrapping

Israels statsminister Benjamin Netanyahu varslet søndag morgen opptrapping, da han åpnet det ukentlige regjeringsmøtet i Jerusalem.

– Jeg ga i dag morges instruks om at de massive angrepene mot terrorelementer på Gazastripen skal fortsette og beordret forsterkninger i form av stridsvogner, artilleri og infanteri rundt Gazastripen, sa han.

Hamas har makten på Gazastripen og Israel gir dem det hele og fulle ansvaret for rakettangrepene, også dem den palestinske gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) sier at de har stått bak.

– Hamas betaler nå en høy pris, sa Netanyahu.

Demonstrasjoner

Kampene blusset opp fredag, da to israelske soldater stasjonert ved grensegjerdet mot Gaza ble skutt og såret i et angrep Jihad påtok seg ansvaret for.

Samme dag ble to militante palestinere drept i et israelsk angrep, samtidig som tusenvis av palestinere holdt nye demonstrasjoner langs grensegjerdet. Én palestinsk demonstrant ble skutt og drept av israelske soldater under demonstrasjonene, og over 50 ble såret av skarpe skudd, blant dem en helsearbeider.

Lørdag morgen falt de første rakettene over det sørlige Israel, og israelske kampfly gikk straks på vingene.

Krever stans

EU ber om at angrepene mot Israel opphører umiddelbart, mens Tyrkia ber verdenssamfunnet få slutt på det landet omtaler som Israels uforholdsmessige maktbruk mot Gazastripen.

– Vi ber verdenssamfunnet om straks å handle for å dempe spenningen som har økt som følge av Israels uforholdsmessige handlinger i regionen, heter det i en Twitter-melding fra tyrkisk UD.

Jordan protesterer også mot Israels maktbruk.

– Alle militæroperasjoner mot Gazastripen, der innbyggerne lider under en uakseptabel humanitær krise som følge av Israels beleiring, må stanse, heter det i en kunngjøring fra jordansk UD.

Eurovision

Egypt meklet fram en våpenhvile mellom Israel og Hamas før det israelske valget 9. april og i helgen satt utsendinger fra Hamas i nye møter i Egypt.

Hamas krever at Israel utvider fiskerisonen som nylig ble innskrenket utenfor Gaza og letter på blokaden av enklaven.

Israel har flere grunner til forsøke å få på plass en snarlig våpenhvile, påpeker analytikere. Netanyahu sitter i knallharde forhandlinger om å danne en ny koalisjonsregjering. Neste uke feires uavhengighetsdagen og minnedagen, og fra 14. mai skal Israel arrangere Eurovision.

Dessuten begynner ramadan til uka, og Hamas er desperat etter å få inn økonomisk hjelp til den muslimske høytidsmåneden, påpeker Haaretz.

Over 200 palestinere er skutt og drept av israelske soldater og over 6.000 er såret av skarpe skudd under protester langs grensegjerdet siden mars i fjor. Én israelsk soldat som voktet gjerdet, er drept.

(©NTB)