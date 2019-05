Kvinne og ettåring drept på Gazastripen

utenriks

Helsedepartementet i Gaza by opplyste lørdag kveld at 14 måneder gamle Saba Abu Arar og 37 år gamle Falestine Abu Arar ble drept i et israelsk luftangrep.

Departementet oppga først at 37-åringen, som var gravid i åttende måned, var babyens mor, men familien presiserer søndag at kvinnen var jentas tante. Et annet barn ble såret i det samme angrepet som rammet huset deres i Gaza by etter at militante palestinere skjøt flere hundre raketter møt Israel.

Det israelske forsvaret bekrefter søndag at kvinnen og barnet ble drept, men hevder at de ble drept av Hamas.

– Deres ulykksalige død var ikke et resultat av israelsk våpenbruk, men en Hamas-rakett som ble avfyrt og som eksploderte der den ikke skulle, sier den israelske hærens talsmann Jonathan Conricus.

– Terrororganisasjonenes propaganda på sitt beste, tvitrer Ronen Manelis, en annen talsmann for hæren.

Jentas far, Mahmud Abu Arar (31), sier til nyhetsbyrået AFP at han tror datteren og brorens gravide kone ble drept i et israelsk droneangrep.

– Plutselig var det en eksplosjon og en rakett, sier han og legger til at de to befant seg i et rom sammen med andre barn og kvinner fra Abu Arar-familien.

Væpnede palestinere har siden lørdag morgen skutt over 600 raketter mot det sørlige Israel og drept fire sivile. På Gazastripen er minst 16 mennesker drept i israelske motangrep, hvorav minst 8 militante. Søndag ble en annen gravid kvinne drept i et flyangrep i byen Beit Lahiya, ifølge helsedepartementet på Gazastripen.

